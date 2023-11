Trasporti: Corradi (Trenitalia), treno è mezzo che guarda più al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ciò di cui parliamo oggi è una cosa bellissima, perché parliamo di bambini che incontrano il Papa. Sarà una giornata molto bella per loro, perché potranno stare molto vicino al Papa, ma anche per noi, perché abbiamo aiutato padre Fortunato a portare tutti i bambini, tramite un treno, in Vaticano”. Lo ha rimarcato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, a margine dell’evento “I bambini incontrano il Papa”, organizzato dal Gruppo con Polo Passeggeri Fs, durante cui è stato presentato il treno regionale Rock con livrea dedicata per l'evento. “Dico Vaticano - ha rimarcato - perché ci sarà un treno come questo che entra dentro la stazione del Vaticano, riaprendo gli antichi portali. Siamo orgogliosi: più di cento persone di Trenitalia hanno lavorato per questa organizzazione che parte da ogni luogo d’Italia: dal nord al sud portiamo i bambini a Roma in treno. E bello farlo perchè - ha concluso - i bambini sono il futuro e perché il treno è il mezzo più sostenibile, quello che più di tutti guarda al futuro”. (Rin)