Expo 2030: Gualtieri, Roma ha fatto ottimo lavoro, a giorni in Africa per sostenere candidatura

22 luglio 2021

- Per Expo 2030, con la candidatura di Roma "siamo in campo, abbiamo progetto molto bello, abbiamo passato tutti i test quando sono venuti gli ispettori, abbiamo avuto il massimo punteggio e ne sono molto soddisfatto come sindaco. È chiaro che ce la vediamo con competitor molto agguerriti e che hanno importanti risorse". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione live sul web dell'inserto "Affari e finanza" del quotidiano "La Repubblica". "Ma adesso io parto per due giorni in Africa, il presidente Rocca è appena tornato: siamo fiduciosi sulle potenzialità della candidatura di Roma e continuiamo nella campagna elettorale", ha concluso. (Rer)