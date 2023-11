Giordania: concluse le esercitazioni aeree “Desert Air”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse in Giordania le esercitazioni aeree “Desert Air 2023”, avviate il 10 ottobre scorso. Alle manovre, che sono state pianificate da tempo e non hanno alcun collegamento con il confronto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, hanno preso parte le forze aeree di Giordania, Germania e Stati Uniti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il contingente tedesco era formato da sei caccia multiruolo Eurofighter Typhoon dalla 73ma squadra tattica “Steinhoff” dell'aeronautica (Luftwaffe). Le manovre hanno visto diversi voli al giorno per l'addestramento a operazioni aria-aria e aria-terra, nonché di rifornimento aereo. Gli Usa hanno partecipato con caccia F-16 di stanza presso la base di Aviano ed F-15E, provenienti da quella di Lakenheath nel Regno Unito. Per la prima volta, la Luftwaffe ha preso parte a “Desert Air” con gli Eurofighter. (Geb)