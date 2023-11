Israele-Bulgaria: Denkov incontra Netanyahu a Gerusalemme, qui per esprimere forte sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Bulgaria, Nikolaj Denkov, si è recato oggi in visita istituzionale a Gerusalemme, dove ha incontrato l'omologo israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta l’emittente televisiva “Bnt”, sottolineando che nella delegazione bulgara è presente anche la ministra degli Esteri Mariya Gabriel. “Siamo qui per esprimere il nostro forte sostegno a Israele e ai cittadini israeliani. Sappiamo quanto sia un momento difficile ed è per questo che dobbiamo essere qui”, ha detto Denkov a Netanyahu. “Siamo tutti scioccati dagli attacchi terroristici che hanno ucciso persone innocenti. È estremamente importante che tutti gli ostaggi vengano rilasciati il più rapidamente possibile", ha aggiunto il premier bulgaro. Da parte sua, Netanyahu ha ringraziato la controparte e ha spiegato che Israele “non sta conducendo solo la sua guerra, ma anche la battaglia della civiltà contro le barberie”. (Seb)