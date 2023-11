Germania: Scholz, chi attacca gli ebrei ci attacca tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi attacca gli ebrei in Germania “ci attacca tutti: pertanto, dobbiamo tutti impegnarci per la loro protezione”. È una questione di “coraggio civile”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Mannheimer Morgen”. Il capo del governo federale ha ribadito che in Germania l'antisemitismo non verrà accettato e sarà perseguito con tutti i mezzi di legge. Scholz si è espresso a seguito del recente aumento degli episodi di odio contro gli ebrei che sta accompagnando il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Geb)