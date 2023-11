Maltempo: Abi invita le banche a sospendere mutui in Toscana per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della dichiarazione del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per gli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno colpito tali province nei giorni scorsi, l'Associazione bancaria italiana (Abi) invita le banche "a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La Protezione Civile, attraverso una apposita ordinanza, fornirà, infatti, tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui". E' quanto si legge in una nota dell'Abi. "Proprio per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori", conclude.(Rin)