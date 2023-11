Israele: scontri a Tel Aviv fra immigrati eritrei pro o contro governo Afwerki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci persone sono state arrestate e tre sono rimaste ferite a seguito degli scontri scoppiati nel fine settimana a Tel Aviv, in Israele, fra migranti immigrati di origine eritrea che sostenevano o contestavano il governo del presidente Isaias Afwerki. Lo ha riferito la polizia al "Jerusalem Post". Gli scontri si inseriscono nell'ondata di proteste animate da fine estate dalla diaspora eritrea in diverse città europee, mediorientali ed americane. Le proteste hanno preso spesso il via da celebrazioni organizzate dalle rappresentanze eritree nel mondo, con violenti scontri fra polizia e manifestanti da un lato, sostenitori e detrattori del governo Afwerki dall'altro. A fine agosto, analoghe violenze avevano portato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad esprimere dure dichiarazioni nei confronti degli immigrati nel Paese ed a chiedere al suo governo di riorganizzare il sistema dell'accoglienza. (segue) (Res)