Israele: scontri a Tel Aviv fra immigrati eritrei pro o contro governo Afwerki (2)

- Da parte sua, il governo Afwerki ha ignorato i numerosi episodi che dal finire dell'estate si sono verificati in Germania, Svezia, Canada ed altre città europee, evitando ogni commento e relegando di fatto nell'oblio le rivendicazioni degli eritrei all'estero. Al centro della protesta della diaspora c'è stata in questi mesi la contestazione di un governo autoritario che da quando è salito al potere 30 anni fa ha mantenuto la leva obbligatoria, non tiene elezioni dal 1993 - anno dell'indipendenza dall'Etiopia e nel quale è stato eletto Afwerki - e ha imposto una tassa del 2 per cento a tutti i cittadini eritrei che vivono fuori dal Paese. Una "diaspora tax" che tiene vincolati i connazionali, sfuggiti a violenze o ristrettezze e che mantengono tuttavia famiglia in Eritrea, o desiderano tornarci per la loro sepoltura. (Res)