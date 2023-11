Ucraina: arrestato agente dell'Fsb russo, pianificava attacchi nella regione di Vinnytsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi speciali ucraini (Sbu) hanno arrestato un agente del Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) che stava pianificando degli attacchi contro alcune infrastrutture di Ukrzaliznytsia, l’operatore ferroviario nazionale, nella regione di Vinnytsia. "Per adempiere alle istruzioni del nemico, (l’uomo) ha esplorato alcune stazioni ferroviarie nodali, che potrebbero essere state utilizzate per il trasporto di armi pesanti e munizioni delle Forze armate in direzione del fronte", si legge in una nota dell’Sbu. L’agente dell’Fsb ha anche cercato di determinare l'ubicazione delle principali sottostazioni elettriche della regione e di ottenere informazioni sulle loro condizioni tecniche. "Avrebbe dovuto trasmettere le informazioni ricevute al suo ‘referente’ dall'Fsb attraverso una casella di posta anonima. Il ‘rapporto’ includeva coordinate esatte e foto di obiettivi ucraini e annesse spiegazioni testuali", ha riferito l’Sbu. (Kiu)