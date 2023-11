Reggio Calabria: Comune cede terreni per palazzo Giustizia, per Nordio " un nuovo inizio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Reggio Calabria è una giornata importante: ho fortemente voluto la firma di oggi, con cui il Comune cede all'Agenzia del Demanio il diritto di superficie sui terreni su cui insiste il Palazzo di Giustizia. Rappresenta un traguardo, rispetto agli impegni assunti nei mesi scorsi durante l'incontro con una delegazione locale; ma questa firma costituisce anche un nuovo punto di partenza per poter finalmente completare, dopo troppi anni, i lavori del nuovo Palazzo di Giustizia e restituire a Reggio Calabria un fondamentale presidio di legalità". Queste le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, presentando la firma di questa mattina a Reggio Calabria dell'accordo. A presenziare come delegato del ministro il viceministro, Francesco Paolo Sisto.(Rin)