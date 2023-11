Bosnia-Emirati: firmato accordo su abolizione visti per i cittadini del Paese balcanico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato l'accordo sull'abolizione dei visti tra la Bosnia Erzegovina e gli Emirati Arabi per i cittadini del Paese balcanico. La firma è stata posta dal ministro degli Esteri di Sarajevo Elmedin Konakovic e la ministra di Stato emiratina per la cooperazione internazionale Reem Al Hashimy, "nello spirito di rafforzamento dei legami bilaterali". "Questo evento storico apre la strada a una migliore comprensione reciproca, allo sviluppo del turismo, allo scambio culturale e alla cooperazione economica tra i nostri Paesi. Attendiamo con ansia un futuro pieno di reciproca prosperità e amicizia", afferma la nota del dicastero di Sarajevo. I cittadini bosniaci con questa decisione saranno esentati dall'obbligo di ottenere un visto per entrare negli Emirati Arabi, dove potranno soggiornare fino a 90 giorni. Allo stesso modo, i cittadini degli Emirati Arabi erano stati precedentemente esentati dall'ottenimento del visto per l'ingresso, l'uscita, il transito e il soggiorno nel territorio della Bosnia Erzegovina. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma. (Seb)