Taiwan: presidenziali, candidato democratico Lai pronto a garantire pace con la Cina

- Il vicepresidente di Taiwan e candidato del Partito progressista democratico (Ppd) alle elezioni del 2024, Lai Ching-te, ha escluso che la sua vittoria aumenterebbe il rischio di una guerra con la Cina, così come sostenuto dal partito d'opposizione Kuomintang (Kmt). Durante un'intervista concessa alla televisione taiwanese, Lai ha ribadito la sua intenzione di minimizzare il rischio di conflitto nello Stretto e di lavorare per la pace, che tuttavia "non dovrebbe andare a scapito della sovranità" dell'isola. Dichiarazioni, queste, che arrivano in risposta a quelle del candidato presidenziale del Kmt, Hou Yu-ih, secondo cui la definizione di "concreto lavoratore per l'indipendenza taiwanese" che Lai attribuiva in passato a sé stesso rischia di innescare una guerra con la Cina. Tuttavia, negli ultimi anni, il vicepresidente ha smorzato significativamente la sua retorica, anche nel tentativo di guadagnarsi il sostegno della comunità internazionale, Stati Uniti in testa, e delle frange meno estremiste della popolazione. Gli Usa e la stragrande maggioranza della comunità internazionale non riconoscono infatti la sovranità di Taiwan, ma si oppongono a un'azione di forza da parte della Cina nello Stretto per modificarne lo status quo.(Cip)