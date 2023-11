Taiwan: Guardia costiera schiererà pattugliatori di grandi dimensioni al largo di Taiping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera di Taiwan è pronta a schierare pattugliatori di maggiori dimensioni nei pressi dell'Isola di Taiping, parte del conteso arcipelago Spratly nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha fatto sapere il direttore generale dell'ufficio per la Sicurezza nazionale, generale Tsai Ming-yen, citato oggi dall'agenzia di stampa "Central News Agency". L'isola sorge a 1.600 chilometri dalla municipalità meridionale di Kaohsiung ed è amministrata da Taiwan come parte del distretto di Cijin. Tsai non ha confermato il transito di una nave cinese nei pressi dell'isola lo scorso 3 novembre, limitandosi a chiarire che la Guardia costiera è a conoscenza di tutti i movimenti compiuti da navi straniere nell'area. Il transito delle imbarcazioni entro 12 miglia nautiche dalla costa di Taiping comporta una segnalazione al ministero degli Affari esteri di Taiwan, cui potrebbe fare seguito una protesta ufficiale ai governi interessati. Taipei invia regolarmente navi da tremila tonnellate nei pressi dell'isola, dove attualmente sono di stanza 200 militari della Guardia costiera taiwanese. La decisione di dislocare navi di maggiori dimensioni nei pressi di Taiping – rivendicata da Cina, Vietnam e Filippine – è stata presa nel tentativo di "stabilizzare le tensioni regionali", ha precisato il generale.(Cip)