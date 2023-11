Regno Unito: attesi 70 mila manifestanti filo-palestinesi a Londra nel giorno dell’Armistizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 11 novembre, nel giorno dell’Armistizio, sono attesi a Londra 70 mila manifestanti filo-palestinesi. È quanto riporta il quotidiano britannico “The Telegraph”, sottolineando che il commissario della polizia metropolitana, Mark Rowley, si troverebbe ad affrontare crescenti richieste di annullare la manifestazione nel timore che possano scoppiare violenze. Rowley sarebbe stato avvertito dagli ufficiali di base del fatto che i manifestanti potrebbero scontrarsi con coloro che commemorano la giornata dell'Armistizio. In precedenza, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha spiegato che le forze dell'ordine hanno "i poteri necessari" per garantire che le manifestazioni non "interrompano o disturbino" gli atti di commemorazione. (Rel)