Rai: Calenda su Augias, che peccato, smantellata nei contenuti

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Che peccato. La Rai smantellata nei contenuti ma non nelle peggiori pratiche e nel costo (diretto e indiretto) per i cittadini. Il tutto per una tragica confusione tra egemonia e egomania". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda riferendosi al passaggio di Corrado Augias a La7.(Rin)