Migranti: Germania, Scholz incontra i primi ministri dei Laender

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, incontrerà oggi a Berlino i primi ministri dei Laender per discutere della gestione della questione migratoria in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che da mesi l'esecutivo federale e i governi degli Stati tedeschi discutono su chi debba coprire “quale quota dei costi per l'assistenza e l'alloggio dei richiedenti asilo”. Le posizioni sono “ancora distanti”. I Laender non intendono accontentarsi di un importo una tantum di 1,25 miliardi di euro da parte del governo di Berlino e chiedono finanziamenti proporzionali al numero di richiedenti asilo in arrivo, con un pagamento pro capite di 12 mila euro all'anno che andrebbe ad aggiungersi a quello forfettario. L'esecutivo di Scholz è contrario, con il ministero delle Finanze che ha offerto 5 mila euro a migrante sulla base dei limiti del bilancio. Inoltre, il dicastero sottolinea che le entrate fiscali dei Laender e dei Comuni hanno registrato uno sviluppo positivo rispetto a quelle federali. Un accordo durante l'incontro odierno è ritenuto “improbabile”. (Geb)