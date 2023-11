Ue: Borrell, prossimi mesi definiranno futuro globale e nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi mesi definiranno il futuro della pace globale e la sicurezza e la credibilità dell'Unione europea. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso del suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue di Bruxelles. Parlando delle crisi attuali, ha dichiarato Borrell, "i prossimi mesi, non i prossimi anni, saranno sicuramente un momento per definire la pace globale e il futuro del mondo, e per la sicurezza e la credibilità globale dell'Unione europea", ha detto l'Alto rappresentante. (Beb)