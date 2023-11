Medio Oriente: Renzi, piano Blinken unica soluzione credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla situazione in Terra Santa "il piano Blinken – che consiste nell’affidare la striscia di Gaza a uno Stato Palestinese liberato dai terroristi di Hamas e sostenuto dalle potenze arabe del Golfo – mi sembra l’unica soluzione credibile". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Proprio mentre prosegue l’accerchiamento dei terroristi che continuano a usare i poveri civili di Gaza come scudi umani occorre immaginare il dopo. E il dopo non può che vedere un grande accordo tra arabi e israeliani per garantire sicurezza a Israele e uno Stato alla Palestina. E garantire ai figli degli uni e degli altri di crescere inseguendo i sogni e non schivando i missili", conclude. (Rin)