Maltempo: Renzi, in Toscana governo si muova diversamente da Emilia-Romagna

- "Domani in Aula intervengo a partire dalle 16 per richiamare il Governo a muoversi per l’alluvione Toscana in modo diverso da come si è mosso in Emilia-Romagna. E far partire finalmente l’unità di missione sul dissesto idrogeologico". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Va benissimo combattere il cambiamento climatico ma bisogna combattere anche la paralisi burocratica che porta migliaia di opere a essere ferme per colpa della pigrizia", aggiunge. "Nel frattempo - prosegue Renzi - ho chiesto di rinviare la partita Fiorentina Juventus, sia per un fatto di sensibilità sia per assicurare più risorse logistiche sul territorio senza distoglierle per l’ordine pubblico. Ma i ministri competenti mi hanno risposto che la Lega Calcio non voleva. Siamo un Paese in cui hanno più sensibilità umana gli ultras dei ministri, peccato". (Rin)