Lazio: Coppotelli (Cisl), Roma sesta in Italia per retribuzioni medie, confronto è unica strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 22.971 euro di retribuzione media Roma è la sesta provincia in Italia, ma resta indicativo un altro dato nel Lazio ovvero che gli occupati non regolari sono stimati in 384.300 unità (14,3 per cento il tasso di irregolarità). Le retribuzioni medie giornaliere più alte si registrano a Milano (124 euro), Bolzano (104,8), Parma (103,8). E nel Lazio? A Roma è di 101,31 euro e una retribuzione media annua come detto di 22.971. A Frosinone, 58 esima posizione, la retribuzione media giornaliera è di 80,80 euro e 18.576 euro la retribuzione media annua. In 66 esima posizione c’è Latina, con 79,08 euro giornaliere e 17.736 euro. A Rieti, 74 esima posizione, la retribuzione è di 76,10 euro giornaliere e 16.267 euro l’anno. A Viterbo, 86 esima in Italia la retribuzione media è di 16.409 euro. In un momento delicato e cruciale come quello attuale, commenta Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl Lazio, "dobbiamo chiederci quale sia il compito del sindacato". La Cisl Lazio "non ha dubbi: quello del confronto finalizzato a ottenere buoni accordi che abbiano come obiettivo quello di migliorare le condizioni di lavoratori e pensionati. Guardando in prospettiva. Per questo motivo, con orgoglio e determinazione, ribadiamo la nostra disponibilità a confrontarci con la Giunta regionale guidata da Francesco Rocca", si legge in una nota della Cisl Lazio. (segue) (Com)