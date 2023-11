Lazio: Coppotelli (Cisl), Roma sesta in Italia per retribuzioni medie, confronto è unica strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso che altre organizzazioni sindacali hanno seguito la linea della Cisl con la sottoscrizione dell’accordo sulla riduzione della pressione fiscale. Un accordo di natura sindacale - aggiunge Coppotelli - che abbiamo preso in considerazione perché punta a ridurre la pressione fiscale, avendo come priorità i redditi più bassi. Con lo sguardo rivolto al 2024 da subito e alla diminuzione dell’addizionale Irpef. Gli obiettivi andranno verificati e discussi continuamente sui tavoli che verranno convocati a gennaio, marzo e aprile. In quei contesti si stabiliranno le somme che verranno impegnate concretamente, nell’ambito di un percorso fatto di verifiche, valutazioni e confronti sindacali. Tante, anzi troppe famiglie residenti nel Lazio sono schiacciate da una pressione fiscale che limita la capacità di spesa e quindi la qualità della vita. Il punto di approdo finale di questa stagione di confronto è quello di rendere strutturale la riduzione della pressione fiscale". (segue) (Com)