Lazio: Coppotelli (Cisl), Roma sesta in Italia per retribuzioni medie, confronto è unica strada (3)

- "E nel momento in cui altre organizzazioni sindacali hanno seguito il nostro stesso percorso è importante ribadire che la Cisl Lazio è stata assolutamente coerente con il confronto avviato già a marzo con l’assessore regionale Righini. Già allora avevamo messo in chiaro che era fondamentale arrivare a definire tempi, modalità e obiettivi per garantire una riduzione della pressione fiscale a carico dei redditi più bassi. Abbiamo apprezzato il metodo della chiarezza e del confronto. Va ribadito con nettezza, senza se e senza ma, che questo è il momento dell’assunzione di responsabilità, non della polemica sterile. L’orizzonte è stato definito e da gennaio inizieremo ad entrare nei dettagli di questo importante Piano. Coerenza, confronto, determinazione e impegno: i parametri sono questi. La nostra linea era giusta: lo dimostra il fatto che altre importanti realtà sindacali sono venute sulle stesse posizioni", conclude Coppotelli. (Com)