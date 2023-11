Spagna: Sumar, su legge di amnistia si stanno affinando "ultimi dettagli" per accordo con JxCat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della piattaforma di sinistra spagnola Sumar, Jaume Asens, ha reso noto che si stanno "affinando gli ultimi dettagli" con Uniti per la Catalogna (JxCat) sulla legge di amnistia, sottolineando che non ci dovrebbero essere “grossi ostacoli” per la chiusura dell’accordo “nelle prossime ore”. "Siamo al conto alla rovescia per il patto. Il tratto finale di un negoziato che è stato difficile, ma che ora sta volgendo al termine e che ci permetterà di aprire una nuova fase", ha spiegato Asens in alcune dichiarazioni rilasciate all’emittente "Rne" in merito alle trattative per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez. Il portavoce di Sumar ha evidenziato che questa opportunità "non può essere sprecata" perché significherebbe dare al Partito popolare "una nuova possibilità di governare". (Spm)