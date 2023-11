Ucraina: Ukroboronprom ha avviato produzione droni kamikaze come gli Shahed 136

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'azienda statale ucraina Ukroboronprom, German Smetanin, ha dichiarato che l'azienda ha avviato la produzione in serie di droni kamikaze analoghi agli Shahed 136 realizzati dall’Iran. "Sono in fase di sviluppo. In particolare, in collaborazione con partner stranieri", ha detto Smetanin in un'intervista a “Economica Pravda”. “In Ucraina ci sono molti produttori statali e privati. Abbiamo un analogo degli ‘Shahed’ e ci sono anche modelli più potenti, perché gli ‘Shahed’ non volano così lontano. Ora siamo concentrati sulla produzione di progetti più complessi e costosi ad alte prestazioni”, ha aggiunto Smetanin, secondo cui la gittata di questi armamenti è di “circa mille chilometri”.(Kiu)