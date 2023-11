Napoli: sorpresi a spacciare, due arresti a San Giorgio a Cremano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate per droga a San Giorgio a Cremano. Ieri sera i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato controlli nel comune vesuviano e in Corso Umberto I hanno notato una macchina ferma alla quale si era avvicinata una persona. I carabinieri hanno inoltre notato uno scambio. Quindi sono intervenuti. Le due persone a bordo della macchina stavano consegnando due dosi di cocaina a un 28enne che in cambio aveva dato 50 euro. L'acquirente è stato segnalato in prefettura, mentre le due persone a bordo dell'auto sono state arrestate e poste ai domiciliari. Gli arrestati sono Giovanni Oriente e Ciro De Cesare, entrambi già noti alle forze dell’ordine: dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti. (Ren)