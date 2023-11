Turismo: Spagna, nel terzo trimestre superati i 2,9 milioni di lavoratori nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico in Spagna ha superato nel terzo trimestre dell'anno i 2,9 milioni di lavoratori, registrando un aumento del 6,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e rappresentando circa il 14 per cento dell'occupazione totale dell'economia nazionale. È quanto emerge dai dati diffusi oggi da Turespana. Tra luglio e settembre, le attività legate al turismo hanno registrato 180.604 lavoratori in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Gli occupati stranieri nel settore del turismo sono aumentati a 708.973 unità nel terzo trimestre del 2023 (+17,7 per cento). All'interno di questo gruppo, i lavoratori autonomi sono diminuiti (-9,5 per cento), mentre i dipendenti sono aumentati (23,6 per cento). (Spm)