Finlandia: ministro Difesa, invieremo riservisti in missioni della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Finlandia prevede di inviare riservisti volontari per partecipare alle missioni della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa Antti Hakkanen all'apertura del 246mo Corso di difesa nazionale. "La partecipazione dei riservisti alle missioni rimarrà volontaria per ora. Tuttavia, è ovvio che anche un riservista volontario non può rifiutare l'addestramento o le operazioni della sua unità dopo essersi arruolato ", ha detto Hakkanen. Per coinvolgere i riservisti nelle operazioni della Nato saranno necessarie modifiche alla legislazione nazionale, che dovranno essere attuate entro l'inizio del 2025, osserva il quotidiano “Sanomat”. Le missioni della Nato in tempo di pace includono forse l'invio di caccia per la sorveglianza aerea congiunta nei Paesi Baltici e in Islanda, nonché in Polonia, Bulgaria e Romania.(Sts)