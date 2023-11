Slovenia-Montenegro: presidente Milatovic in visita ufficiale a Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente montenegrino Jakov Milatovic sarà oggi e domani in visita ufficiale in Slovenia su invito dell'omologa, Natasa Pirc Musar, "con l'obiettivo di accelerare il percorso europeo del Montenegro". Lo riferisce l'ufficio della presidenza di Podgorica secondo cui Milatovic avrà dei colloqui anche con il premier sloveno Robert Golob, la presidente del Parlamento Urska Klakocar Zupancic, la ministra degli Esteri Tanja Fajon e il sindaco di Lubiana Zoran Jankovic. "Sono previsti inoltre incontri con gli studenti montenegrini in Slovenia, con i rappresentanti della diaspora e con gli imprenditori sloveni", si legge nel comunicato. (Seb)