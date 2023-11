Medio Oriente: Borrell, conflitto risultato di fallimento morale collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Medio Oriente è il risultato di un fallimento morale collettivo. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della Conferenza degli ambasciatori dell'Ue, a Bruxelles. Il 7 ottobre, ha dichiarato Borrell, "ho avuto la stessa sensazione del febbraio 2022, quando le bombe hanno iniziato a cadere a Kiev. Ho avuto la sensazione che quello fosse un momento che avrebbe determinato il futuro per decenni, e che ci trovassimo in un punto di svolta della storia. La tragedia che si sta consumando in Medio Oriente è il risultato di un fallimento politico o morale collettivo, per il quale il popolo israeliano e quello palestinese stanno pagando un prezzo altissimo", ha detto l'Alto rappresentante europeo. "Questo prezzo continua ad aumentare. Ci rifiutiamo di vedere la situazione. Un fallimento morale e politico dovuto alla nostra reale mancanza di volontà di risolvere il problema israelo-palestinese", ha aggiunto Borrell. "Ci siamo impegnati formalmente sulla soluzione dei due Stati, ma senza avere una tabella di marcia credibile per raggiungerla. Oggi, la sostanza del problema israelo-palestinese non è religiosa né etnica, è un problema nazionale. Il problema di due popoli che hanno un diritto equivalente di esistere sulla stessa terra, e che devono condividerla", ha proseguito l'Alto rappresentante. "Il problema è che oggi non abbiamo alcun tipo di accordo sui termini della condivisione", ha poi sottolineato ricordando gli Accordi di Oslo del 1993. "Ce l'avevamo. Ricordate Oslo 30 anni fa? Ma non li abbiamo attuati. Questo è il problema", ha concluso Borrell. (Beb)