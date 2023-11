Riforme: Renzi, sì ad elezione diretta, no a pasticci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle riforme "sì all’elezione diretta, no ai pasticci". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Leggo volentieri i vostri commenti. E a chi mi dice: ma così la maggioranza può eleggere un incapace, rispondo dicendo che sì, è vero. Si chiama democrazia". "Come Italia Viva - prosegue - organizzeremo un appuntamento online – un’agorà virtuale – per parlarne e raccogliere dubbi e suggerimenti anche in vista degli emendamenti. Questa modalità dell’agorà virtuale sarà usata appena avremo costituito la cabina di regia e gli organi del partito, a partire dalla prossima settimana. Mi piace leggere quello che scrivete, anche quando non sono d’accordo. Mi piace confrontarsi insieme", conclude. (Rin)