Medio Oriente: Iran, dichiarazioni su bomba atomica "testimoniano la sconfitta di Israele"

- Le dichiarazioni del ministro del Patrimonio di Israele, Amichai Eliyahu, secondo il quale lo sgancio di una bomba nucleare sulla striscia di Gaza sarebbe una possibilità “sono una testimonianza che il regime (israeliano, ndr) è stato effettivamente sconfitto di fronte alla resistenza”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian su X (ex Twitter). “Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) dovrebbero intraprendere un’azione rapida e immediata per disarmare il regime selvaggio e di apartheid. Domani è tardi”, ha dichiarato il ministero degli Esteri iraniano, ritenendo la Casa bianca “pienamente responsabile del genocidio” in atto nella Striscia di Gaza.(Irt)