Energia: Germania, livello riempimento impianti stoccaggio gas al 100,03 per cento

- Il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas in Germania ha raggiunto il 100,03 per cento nella giornata di ieri, 5 novembre, secondo i dati preliminari dell'associazione Infrastruttura del gas in Europa (Gie). Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il presidente dell'Agenzia federale delle reti (Bnetza), Klaus Mueller, ha accolto il risultato come “una buona notizia”. Il funzionario ha aggiunto: “ Siamo molto meglio preparati per l’inverno rispetto all’anno scorso”. Allo stesso tempo, Mueller ha esortato a “riflettere attentamente su quanto si può risparmiare sui consumi” di gas. (Geb)