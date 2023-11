Medio Oriente, Borrell, da Erdogan parole forti, evitare conflitto fra religioni o civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha condannato le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha accusato l'occidente di voler tornare alle crociate. "Per me il nocciolo della questione è che il conflitto israelo-palestinese non è più un conflitto arabo-israeliano, ma sta diventando una lotta religiosa o di civiltà. Ho ascoltato ieri il presidente Erdogan che minacciava l'Occidente chiedendo se vogliamo di nuovo la battaglia delle crociate. Sono parole forti. E noi dobbiamo fare tutto il possibile per evitare questo scontro", ha dichiarato Borrell nel corso della Conferenza degli ambasciatori Ue di Bruxelles. (Beb)