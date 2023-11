Medio Oriente: Giordania invia aiuti sanitari in ospedale da campo allestito a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo della Royal Air Force delle Forze armate della Giordania ha inviato attorno alla mezzanotte di ieri un carico di aiuti sanitari di emergenza, che comprende farmaci e attrezzature mediche, all’ospedale da campo allestito da Amman nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato questa mattina il re di Giordania, Abdullah II, in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). “E’ nostro dovere aiutare i feriti e le persone che soffrono a causa della guerra contro la Striscia di Gaza”, si legge nel messaggio del sovrano hascemita, “la Giordania rimarrà il sostegno più forte e più vicino per i palestinesi”. (Lib)