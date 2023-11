Governo: Braga (Pd) su riforma premierato, uniti in aula per il no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni si ricordi del precedente di Renzi". Chiara Braga, in una intervista a "Repubblica" parla con cognizione di causa. Oggi alla Camera è la capogruppo del Pd tendenza Schlein, ma nel 2016 era al Nazareno nella segreteria dell'ex rottamatore: "Dobbiamo guardare a quell'esperienza, al tentativo del 2016, con sguardo critico, per le forzature che vennero fatte. Si è dimostrato che mettere mano alla Costituzione richiede grande equilibrio, per avere consenso. Peraltro la riforma dell'epoca non aveva nemmeno gli elementi di pericolosità che vediamo oggi, col premierato. E non aveva mai escluso il confronto con le opposizioni". Se Meloni va al referendum rimarrà 'scornata', profetizza Conte: "Questa riforma ha talmente tante contraddizioni e messaggi sbagliati che troverà una forte opposizione nel Parlamento ma soprattutto nel Paese. Uno dei punti più critici, indigeribili, è l'attacco al presidente della Repubblica. Si svuota il ruolo di garanzia che la Costituzione gli affida, togliendogli due poteri fondamentali: il conferimento dell'incarico al presidente del Consiglio e la possibilità di sciogliere le Camere". "Tutti - aggiunge - sappiamo che il presidente della Repubblica è la figura più apprezzata dai cittadini, un riferimento che ha garantito la tenuta delle istituzioni nei momenti più difficili della storia recente della Repubblica". (segue) (Res)