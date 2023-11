Governo: Braga (Pd) su riforma premierato, uniti in aula per il no (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se perdesse il referendum, Meloni dovrebbe dimettersi: "Ci sarebbero già motivi per farlo, ma sicuramente se definisci questa la 'madre di tutte le riforme', non puoi fischiettare e non trarne le conseguenze. Ma al di là di questo, vedo un modello rovinoso: l'uomo o la donna sola al comando. Sparisce il governo parlamentare, la forma stabilita dai padri costituenti. C'è un impianto ideologico e culturale che ha l'obiettivo di costruire una nuova Repubblica in cui la pregiudiziale antifascista non c'è più". "Noto - osserva inoltre la capogruppo - la smania della destra di accreditarsi con una nuova forma di governo che fa vacillare questo presupposto. È innegabile che ci sia l'accentramento di poteri in un'unica figura, senza pesi e contrappesi. È il colpo di grazia al Parlamento, già mortificato da 47 decreti legge in un anno, spesso approvati con la fiducia, e dal diktat imposto alla maggioranza di non fare emendamenti alla legge di Bilancio". Anche la sinistra negli anni '90 parlava di premierato: "Oggi dobbiamo guardare a questa riforma, a come è nata, alle critiche che arrivano in modo univoco da costituzionalisti e giuristi, anche da esponenti del centrodestra, come Marcello Pera. È una riforma scritta male e in modo pericoloso. Serve ad addomesticare i partiti di maggioranza e ad offrire a Salvini lo scambio con l'autonomia differenziata". Il Pd propone invece: "Sfiducia costruttiva, voto a data certa dei decreti legge, forme di partecipazione popolare, stop alle liste bloccate. Ma in questo disegno di legge non ce n'è traccia", ha concluso Braga. (Res)