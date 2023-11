Medio Oriente: riunione Consiglio sicurezza Onu a porte chiuse su richiesta di Emirati e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta della Cina e degli Emirati Arabi Uniti, nel pomeriggio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione a porte chiuse per discutere degli ultimi sviluppi del conflitto nella Striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo si apprende da un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter) dalla missione emiratina all’Onu, nel quale si legge che la riunione è stata chiesta alla luce del continuo deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e dei bombardamenti israeliani sull’ospedale Al Shifa e sul campo profughi di Jabalia. Nel corso della sessione, interverranno il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, e il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza, Martin Griffiths. (Res)