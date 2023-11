Governo: Calenda (Azione) su premierato, Meloni si fermi o andrà a sbattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista al "Corriere della Sera" giudica la riforma Casellati: "La prima cosa che mi salta agli occhi è il fatto che teoricamente una coalizione che prende il 30 per cento va al governo con un maxi premio di maggioranza. Per capirci: nella scorsa legislatura avremmo avuto Luigi Di Maio al governo per cinque anni e l'Italia non sarebbe sopravvissuta. Ma al di là di tutte le obiezioni (e sono molte) che possono essere sollevate su questa riforma, il problema di fondo è un altro". "In Italia - aggiunge l'ex ministro - ci sono tre cose che non funzionano: il ruolo del Parlamento, cioè il bicameralismo, il federalismo e la pubblica amministrazione. E questa riforma parla d'altro, non riguarda il buon funzionamento dello Stato. È una legge che riscrive le regole di un gioco di società tutto interno alla politica. Ciò premesso, mi sento di dire a Giorgia Meloni: perché non lavoriamo piuttosto sul modello tedesco?". Cioè quello che piace alle opposizioni: "Si tratta di un modello molto consolidato e che, dal '90, ha prodotto quattro cancellieri invece dei nostri quattordici presidenti del Consiglio, e dieci governi invece dei nostri ventidue esecutivi. Invece di andarci a inventare dei modelli mai visti e mai sperimentati nel mondo, perché non possiamo optare per quello che, peraltro, dà anche il potere al cancelliere di scegliersi i ministri?". (segue) (Res)