Governo: Calenda (Azione) su premierato, Meloni si fermi o andrà a sbattere (2)

- Una delle critiche che vengono fatte a questa riforma riguarda il ridimensionamento del capo dello Stato: "Oggi il presidente della Repubblica è legittimato dall'elezione parlamentare come il premier e ha il potere, con la sua moral suasion, di evitare o arginare gli errori compiuti dalla politica. Inoltre gioca un ruolo da arbitro. Tutto questo con la riforma non ci sarebbe più e si aprirebbe la strada a una serie di continui conflitti". "Conflitti tra il premier e il presidente della Repubblica, - argomenta Calenda - che se tentasse di porre argine agli errori della politica verrebbe attaccato perché non è legittimato come il capo del governo da un voto popolare". (segue) (Res)