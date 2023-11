Governo: Calenda (Azione) su premierato, Meloni si fermi o andrà a sbattere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra porterà avanti questa riforma: "Certo, perché è una grande arma di distrazione di massa. Il governo non riesce a occuparsi dei problemi veri del nostro Paese, la politica industriale, il Pnrr... e quindi la butta, per così dire, in caciara". Matteo Renzi sostiene che nel programma del Terzo polo c'era l'elezione diretta del premier: "Io non ero d'accordo nemmeno allora. Dovevamo mettere in piedi una coalizione, per Renzi quella era una condizione irrinunciabile e quindi alla fine l'abbiamo messa nel programma, come abbiamo inserito anche il salario minimo, che invece era importante per noi, e che adesso Matteo disconosce. E poi vorrei aggiungere un'annotazione a proposito di coerenza: con questa riforma Renzi non sarebbe mai stato presidente del Consiglio, non avrebbe potuto fare il governo Conte II e non avrebbe potuto farlo cadere dopo. Diciamo che non sarebbe esistito politicamente". "Io - conclude Calenda - sono preoccupato perché abbiamo diverse crisi internazionali in corso e Meloni invece di cercare di tenere unito il Paese e di rappresentarlo tutto ci sta facendo tornare ai guelfi e ai ghibellini. Questa riforma è un pezzo della strategia che mira a dividere gli italiani. Questo sì che mi fa paura perché il bipolarismo all'italiana non ha funzionato, anzi ha danneggiato il Paese". (Res)