Governo: Calderoli su premierato, non otterremo due terzi in Aula ma popolo ci darà consenso

- "Tutti si concentrano sulla figura del premier. Ma il punto è il governo di legislatura. Un governo solo che per cinque anni si confronta con l'estero, con l'Europa, con i governatori. La polpa è lì". Lo ha detto, in una intervista al "Corriere della Sera" Roberto Calderoli, che venerdì ha approvato il ddl sull'elezione diretta del presidente del Consiglio. E il ministro leghista alle Autonomie ne è convinto: "Entro la legislatura approveremo sia il premierato sia l'Autonomia". Altre riforme sono state approvate dal Parlamento e poi bocciate dai cittadini: "E' vero. Sia la mia riforma federalista sia quella di Matteo Renzi. Ma stavolta le modifiche sono circoscritte. E semplici. Le precedenti, invece, riscrivevano parti importanti della Carta. Forse perché la materia era troppo vasta, forse perché alcuni argomenti dei 20 affrontati non erano condivisi, è andata come è andata. Ma oggi sono convinto che il popolo darà il consenso. Che è la cosa più importante". Lo sottolinea "perché l'articolo 1 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo. E qui si attua un punto cruciale: chi governa è scelto dal popolo. Che può sbagliare, ma è la democrazia". È certo che in Parlamento non si troveranno i voti necessari a evitare il referendum: "Sì, i due terzi non si raggiungeranno mai. Il confronto è con le opposizioni che, prima ancora di leggere il testo, hanno annunciato i comitati del no. Ho appena fatto le vaccinazioni, non ne farò una malattia. Ed è giusto che decida il popolo". (segue) (Res)