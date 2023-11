Governo: Calderoli su premierato, non otterremo due terzi in Aula ma popolo ci darà consenso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo del capo dello Stato non sarà sminuito: "Niente affatto. Conferirà il ruolo di premier a chi ha vinto le elezioni, come è sempre stato. Potrà scegliere il successore, purché in Parlamento e tra gli eletti in una lista collegata al presidente. E continuerà a nominare i ministri. Mi pare un ottimo equilibrio tra valore attribuito al popolo e prerogative del presidente". Il premier eletto non trasformerà il Parlamento nel Consiglio comunale d'Italia: "Con il sindaco d'Italia poteva succedere: o così, o tutti a casa. Con la possibilità di un cambio durante la legislatura, il potere di ricatto mi pare molto attenuato". "Se sbagli il primo premier - aggiunge -, ci può stare. Ma se ne sbagli due... allora sì: vai a casa". La premier Giorgia Meloni ha ribadito che 'l'autonomia differenziata va di pari passo con il premierato': "Sono due punti programmatici del governo. Tutti e due si devono fare. Punto. Potrà arrivare prima l'una o l'altra perché i percorsi sono complicati: dopo l'Autonomia ci sarà il passaggio di consegne alle Regioni, e con il premierato bisognerà cambiare la legge elettorale. Ma entro la legislatura le riforme saranno compiute", ha concluso Calderoli. (Res)