Medio Oriente: primo ministro Giordania, impunità di Israele non è accettabile

- L’impunità di Israele “per le sue flagranti violazioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, come i massacri e i bombardamenti sui civili, deve cessare”. Lo ha dichiarato il primo ministro giordano, Bisher al Khasawneh, durante l’incontro tenuto ieri ad Amman con l’omologo libanese uscente, Najib Miqati, come riferisce l’emittente del Regno hascemita “Al Mamlaka”. Al centro dei colloqui, la necessità di intensificare gli sforzi arabi e internazionali per porre fine all’“aggressione israeliane contro la Striscia di Gaza” e per impedire un allargamento del conflitto nella regione. I due primi ministri, inoltre, hanno ribadito la posizione dei rispettivi Paesi circa la necessità di far giungere gli aiuti umanitari alla popolazione civile e sul rifiuto di qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato nella Striscia di Gaza. Miqati, da parte sua, ha espresso apprezzamento per le posizioni di Amman e del re di Giordania, Abdullah II, “in favore delle questioni arabe, in particolare per la questione palestinese”, elogiandone l’impegno diplomatico “per la fine dell’aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza”. (Res)