Medio Oriente: Giordania e Libano, necessario intensificare sforzi per la fine del conflitto

- Il re di Giordania, Abdullah II, e il primo ministro del Libano, Najib Miqati, hanno sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza e di far giungere al più presto gli aiuti umanitari alla popolazione civile, rifiutando qualsiasi ipotesi di “sfollamento forzato dei palestinesi dalle loro terre”. Lo hanno dichiarato Abdullah II e Miqati, ieri, durante un incontro tenuto ad Amman, incentrato sugli ultimi “pericolosi sviluppi” della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Miqati, da parte sua, ha elogiato l’impegno della Giordania, sotto la guida del re Abdullah II, “a sostegno delle questioni arabe e in favore della pace e della stabilità”. Il sovrano hashemita, a sua volta, ha ribadito il sostegno della Giordania alla stabilità del Libano. (Res)