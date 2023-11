Regno Unito: legge su nuove licenze esplorazione Mare del Nord sarà centrale in discorso del Re

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legislazione per imporre i cicli annuali di concessione di licenze per l'esplorazione di petrolio e gas nel Mare del Nord sarà al centro del discorso di re Carlo III sulle priorità del governo previsto per la giornata di domani. Come riporta il quotidiano "Financial Times", il primo ministro Rishi Sunak ha insistito sul fatto che il disegno di legge, che consentirebbe alle aziende di presentare richieste annuali per ottenere nuove licenze per l'estrazione di combustibili fossili nel Mare del Nord, proteggerebbe i posti di lavoro e rafforzerebbe la sicurezza energetica del Regno Unito. riducendo la sua esposizione alla volatilità dei mercati internazionali. L'annuncio, che arriva sulla scia della crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina che ha fatto impennare i prezzi, consentirà a Sunak di evidenziare come il suo approccio "pragmatico, proporzionato e realistico" per raggiungere l'obiettivo zero netto di emissioni di CO2 entro il 2050 contrasta con le politiche del Partito laborista. (Rel)