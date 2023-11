Medio Oriente: presidente Erdogan, è dovere della Turchia salvare i palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ un dovere della Turchia “salvare i palestinesi dall’oppressione israeliana” e “fermare il bagno di sangue nella Striscia di Gaza, che si compie di fronte agli occhi della comunità internazionale”. Lo ha dichiarato ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una cerimonia ufficiale nella provincia di Rize, sul Mar Nero, come riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”. “Stiamo facendo e continueremo a fare più di quanto non sembri”, ha aggiunto Erdogan, in riferimento all’impegno di Ankara in favore del popolo palestinese, assicurando che “la Turchia non abbandonerà i fratelli e le sorelle nella Striscia di Gaza”. “E’ nostra responsabilità storica denunciare i crimini di coloro che sostengono questo massacro immorale, spietato e riprovevole”, ha aggiunto Erdogan. (Tua)