Medio Oriente: due guardie di confine israeliane accoltellate a Gerusalemme

- Due guardie di confine israeliane sono state accoltellate nei pressi del punto di accesso di Herod alla città vecchia di Gerusalemme. Lo ha riferito la polizia israeliana, aggiungendo che dei due agenti, un uomo e una donna, il primo è rimasto lievemente ferito, mentre la seconda è in condizioni gravi. Entrambi sono stati trasportati dal servizio di emergenza Magen David Adom all’ospedale di Hadassah Mount Scopus. La polizia israeliana, subito dopo l’attacco, ha sparato contro l’assalitore, sulle cui condizioni non sono stati diffusi dettagli. Intanto, le forze di sicurezza di Israele hanno annunciato questa mattina di aver arrestato 23 persone a Gerusalemme est, con l’accusa di essere stati coinvolti in episodi di violenza e di aver sostenuto la violenza e il terrorismo con messaggi diffusi sui social network. Tra gli arrestati, figura anche Ahed Tamimi (già in precedenza arrestata e in seguito rilasciata dagli agenti di sicurezza israeliani), per un post pubblicato su Instagram, nel quale aveva scritto che i palestinesi avrebbero “massacrato” i coloni e “bevuto il loro sangue”. (Res)