Regno Unito: fuochi d'artificio e molotov contro polizia a Edimburgo durante la "Bonfire Night"

- Fuochi d'artificio e bombe molotov sono state lanciati contro la polizia nel quartiere di Niddrie, a Edimburgo, dove circa cento giovani si sono radunati ieri sera (giornata conosciuta anche come "Bonfire Night", o "Notte dei falò", il nome dato a varie feste annuali), ripetendo i disordini visti lo scorso anno. Le riprese video della zona della città mostravano agenti in tenuta antisommossa in fila mentre i giovani lanciavano esplosivi. Le forze dell'ordine hanno dichiarato che otto agenti hanno riportato ferite lievi, in quella che è stata definita una notte di "livelli di violenza senza precedenti". Gli autori del reato sono stati etichettati come "delinquenti" e le autorità della città di Edimburgo hanno garantito che sarebbero stati perseguiti. (Rel)