Medio Oriente: visita a sorpresa in Israele dell'ex premier britannico Johnson

- L'ex primo ministro britannico, Boris Johnson, ha effettauto un viaggio a sorpresa in Israele per "esprimere solidarietà e sostegno" al Paese ebraico e per sottolineare "il dovere degli israeliani di difendersi". Johnson ha incontrato le truppe anglo-israeliane e ha affermato che è imperativo che gli israeliani "affrontino" "l'enorme minaccia terroristica", e ha anche visitato il kibbutz dove Hamas ha massacrato civili israeliani e ha preso ostaggi durante gli attacchi del mese scorso. Johnson dovrebbe anche incontrare i parenti degli israeliani ancora in ostaggio del movimento islamista palestinese Hamas e dovrebbe infine avere colloqui con Isaac Herzog, il presidente israeliano. "Voglio assicurarmi che le persone comprendano il dovere degli israeliani di difendersi e di combattere il terrorismo a nome di coloro che amano la libertà in tutto il mondo", ha detto, aggiungendo: "In questo momento ci troviamo di fronte all'imperativo di affrontare un'enorme minaccia terroristica e gli israeliani devono proseguire". (Rel)