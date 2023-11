Siria: Ong, Coalizione internazionale abbatte almeno due droni vicino alla base di Al Tanf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della Coalizione internazionale a guida statunitense hanno abbattuto questa mattina all’alba almeno due droni diretti contro la base militare di Al Tanf, nel governatorato di Homs, nel sud-est della Siria, in prossimità con i confini giordano e iracheno. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che i droni erano stati lanciati dalle fazioni sciite filo-iraniane che costituiscono la coalizione della Resistenza islamica in Iraq. La base di Al Tanf, inoltre, sarebbe stata presa di mira da un attacco missilistico, ma non vi sono informazioni su eventuali danni materiali o perdite umane. Secondo Sohr, ieri si era tenuta una riunione tra esponenti di spicco del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica in Iran (Irgc) e del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, presso il centro Qassem Soleimani, nella città di Abu Kamal, nel governatorato di Deir ez Zor, nell’est della Siria. Ieri, inoltre, Sohr aveva riferito che erano state udite esplosioni nei pressi della base militare di Al Shaddadi, dove sono di stanza contingenti degli Usa e della Coalizione internazionale. In concomitanza con le esplosioni, Sohr aveva osservato droni che sorvolavano la zona, precisando che non era chiaro se vi fosse stato un attacco contro la base o un’esercitazione militare dei contingenti al suo interno. Dal 19 ottobre scorso, Sohr ha documentato almeno 22 attacchi delle milizie della Resistenza islamica in Iraq contro le basi degli Usa e della Coalizione internazionale in Siria. (Res)